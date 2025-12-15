このページの本文へ

ドズル社コラボの「LEVEL∞」ゲーミングノートPCが登場、エントリーからハイエンドまで網羅

2025年12月15日 13時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、ドズル社とのコラボによるオリジナルデザインのゲーミングノートPCを12月13日より発売開始した。

　この装い新たなゲーミングノートPCは、ドズル社のロゴと8ビット風のメンバーイラストがデザインされ、洒脱なミニマルフォルムを特徴としている。ドズル社コラボオリジナルデザインの魅力を存分に感じられる製品として、日常の一瞬を素敵なものに変える助けとなる。

　また、ドズル社コラボゲーミングノートPCは多種多様なニーズに応えるべく、エントリーユーザーからハイエンドユーザーまで幅広く最適化されたラインアップを提供している。精細な描画と安定したパフォーマンスで、ユーザーに最高のゲーミング体験を提供するという。

　発売に伴い、先着100名に限定のスペシャル液晶クロスがプレゼントされるほか、購入者全員にドズル社オリジナルマウスパッドや壁紙、オリジナルボイス、マウスカーソルが贈られる。これらの特典はダウンロードにて入手可能であり、ユーザーは自身の機材をカスタマイズして楽しむことができる。

　製品のバリエーションとしては、以下のようなモデルが提供される。

　ユーザーはそれぞれの用途に応じて選べる充実のラインアップが用意されており、購入に際しては各種カスタマイズも可能とされる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています