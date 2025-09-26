ゲーミングPC内部にフィギュアを飾って遊べる。しかも隠せる。マウスコンピューターの参考展示が面白いぞ！

TGS2025のマウスコンピューターブースで

斬新な発想のゲーミングPCが展示されていた！

新しいゲーミングPCのスタイルとして注目されそう！

マウスコンピューターは9月26日、幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2025で、開発中のゲーミングPCのコンセプトモデルを発表した。

直営店限定での販売を予定しているゲーミングPCとして、現在同社が開発中のモデル。一見するとスモーク調のパネルに覆われたピラーレス仕様のタワー側PCなのだが、本体上部のボタンを押すことで、瞬時にパネルがクリアモードに切り替わる。

電圧をかけることで、クリアとスモークを切り替えられる特殊なフィルムをパネルに挟み込むことで実現しているそうだ。

中にアクリススタンドやフィギュアといった“推しアイテム”を仕込んでおき、気分やシーンに応じて、中を見せたり、スモークにして隠したりといった使い方を想定している。デザインの多様化が進むゲーミングPCだが、新たな発想を持つモデルとして人気を獲得していくかもしれない。

このモデルは参考出展品として、東京ゲームショウ2025内マウスコンピューターブースで直接ギミックを体験できる。

NEXTGEAR新世代モデル、注目ポイントは？

ステージには、ストリーマーのたこまる氏、まざー3氏を招き、マウスコンピューター 開発・購買本部 製品部 エキスパートの林田 奈美氏と共にトークセッション形式で、NEXTGEARの新型フルタワー／ミニタワーモデル、新型ノートPC「NEXTGEAR J6」シリーズの魅力や注目ポイントも解説した。

今月発表された新フルタワーモデルは、従来モデルのイメージを残しつつもブラッシュアップし、ブランドカラーの「スパークマゼンタ」をフレームラインにあしらった。

また、ブランドロゴをメッシュパネルのエンボス加工で表現。見る角度によって、印象が変わるデザインに仕上げている。

NEXTGEARシリーズをプライベートで購入したこともあるというたこまる氏は「コストパフォーマンスを重視すると、見た目がしょぼくなるけど、NEXTGEARシリーズは見た目もかっこいいのに、コストパフォーマンスが高い。ゲーミングPC初心者にもおすすめできる」と絶賛していた。

拡張性が高まったのも、NEXTGEARの新フルタワーモデルの特徴。内部の空間を広くとることで大型のグラフィックカードに対応したほか、下部にHDDを搭載するオプションも用意。さらにDDR5メモリーを4枚まで搭載できるようになった。

新しい仕様について、まざー3氏も「僕みたいに配信もして、重いゲームもするとなると、拡張できないと買い換えるしかなくなることがあった。（後からパーツを）増やせるのは素直にありがたい」と話した。

話題は新ミニタワーモデルへ。新ミニタワーモデルは、従来の筐体から構造自体は大きく変えていないものの、フロントパネルをメッシュ仕様にし、エンボス加工でロゴを表現することでイメージを一新させた。

さらに、Type-C端子と、ヘッドセット用の4極ミニジャック端子を新たに搭載することで、細かな部分の使用感を高めている。

また、パネルのメッシュ化によって冷却ファンの音が従来より大きく外に漏れる可能性があったことから、「静音性を見直すべきではないか」との意見が上がり、ファンの回転数や制御系統を改良。冷却性能を落とすことなく、アイドル時で15%、ゲームプレイ時で16%もの静音化に成功したという。

ホワイトのカラーリングを採用するゲーミングデバイスは近年数が増えているが、マウスコンピューターの新型ノートPC「NEXTGEAR J6」シリーズはひと味違う。キートップや背面まで含めて、ベゼルを除く外装のすべてを白くしているのだ。

また排熱機構をボトム側の後方に集約させることで、使用時に手に伝わる熱を低減。熱を受けると粘度が下がって密着性が高まる素材をCPUグリスとして採用するなどの新たな設計も盛り込んでいる。

外観だけでなく、ゲーミングPCとしての基本性能につながる設計も改善し、従来モデルより完成度を高めていることで、着実に人気を獲得していきそうなモデルに仕上がった。

斬新なコンセプトの参考出展、新たな魅力を獲得したフルタワー／ミニタワー、そして新型ノートPCと、盛りだくさんのマウスコンピューターブースは、会場3ホールに出展中。もちろんそれぞれの実機に触れて、その魅力を直に体感することが可能だ。

9月27日の9時からは、フォロー&リポストで豪華景品が当たるキャンペーンも実施する予定なので、あわせてチェックしてほしい。