マウスコンピューター「NEXTGEAR」にフルタワー型が登場！ お手頃価格のゲーミングPCで得た成功をさらに拡大へ

文●オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　マウスコンピューターは、ゲーミングPC「NEXTGEAR」（ネクストギア）の新製品を発表。同ブランドでは初となるフルタワー型に加え、ミニタワー型もリニューアルして販売を開始した。

　フルタワー型の「NEXTGEAR HD-A7A70」はRyzen 7 9800X3D＋RADEON RX 9070＋32GBメモリ＋1TB SSDの組み合わせで30万9800円～、ミニタワー型の「NEXTGEAR JG-A7G60」はRyzen 7 5700X＋GeForce RTX 5060＋16GBメモリ＋1TB SSDで14万9800円～。

マウスコンピューター

新たに登場したフルタワー型とともにミニタワー型もリニューアル

マウスコンピューター
マウスコンピューター

ブラックとホワイトそれぞれにフルタワー型とミニタワー型が用意される

AMD製CPU採用で手頃な価格、幅広いユーザー層を狙ったゲーミングPC
より高性能なモデルが欲しいという声に応えるべくフルタワー型も用意

　NEXTGEARは、「ゲームを楽しむ、すべての人に」をコンセプトに、2023年7月に登場したブランド。マウスコンピューターには同じくゲーミングPCの「G TUNE」ブランドも存在するが、どうしても比較的高価になるゲーミングPCにおいて、価格的に手頃、またロゴのフォントに柔らかみを持つものを採用するなど、エントリー／ライトユーザーが選びやすい製品にすることで、幅広いユーザー層からの支持を得ている。

マウスコンピューター

マウスコンピューター代表取締役社長の軣 秀樹氏

マウスコンピューター

G TUNEブランドと比べて、さらに幅広いユーザー層を狙うべく、ブランドイメージにも違いが設定されている

　製品としては、AMD製CPUのみで提供。しかも性能面で優れるSocket AM5のみならず、AM4タイプも引き続き用意することで（今回の新モデルでも同様）、価格を抑え、手に届きやすい価格でありながら高性能なビデオカードを搭載したPCが選べる。

　当初は同社公式サイトでのオンライン販売のみだったが、ユーザーの声を聞いて製品に反映させたいという考えから、昨年から東京・秋葉原、大阪・日本橋、名古屋・大須などに店舗を構えるダイレクトショップでの取り扱いも開始。お手頃価格でかつ「さらにハイスペックなモデルが欲しい」という意見が多かったことから、それを実現可能なフルタワー型モデルを開発するに至ったという。

マウスコンピューター

ダイレクトショップでの取り扱いを開始。そこで得られた要望から、より高いスペックを実現するためにフルタワー型ケースを投入した

マウスコンピューター

フルタワー型は拡張性を重視。大型のビデオカードのほか、HDD搭載のオプションにも対応できる

騒音も比較的抑えられており、ホームユースでも便利な1台に
実機はダイレクトショップに早速展示　確認しての注文が可能

　新デザインのケースについては、前モデルと同様にフロント部の交差する斜めのラインと、ブランドカラーである「スパークマゼンタ」がアクセントとして入っているのが印象的。このデザインはケースを提供するLinkworld社の幹部が、「デスクトップ上の小さな建築物をイメージした」と説明。ホームユースとゲームプレイの両方を満たす外観であるとアピールした。

マウスコンピューター

新ケースを担当したLinkworld Electronic社のJefferson Lin氏

　機能的にはフロントI/OにUSB Type-Cを搭載しており、そのためにSocket AM4/AM5ともにマザーボードを一新。スペック表に出ない部分としては従来モデル比でファンノイズが15～16％削減している。また、全機種にRGBファンを標準装備し、全10種類のカラーパターンをフロントI/Oのボタンで操作できる。

マウスコンピューター

フルタワー型／ミニタワー型の両方にUSB Type-Cを用意。トレンドに合わせた進化をしている

マウスコンピューター

ファンの騒音も前モデル比でしっかりカットされている

マウスコンピューター

AMDのJacｋie Kwon氏は、AMDとマウスコンピューターの共通点として「クオリティー、クオリティー、クオリティー」とまずは品質を重視する点にあると紹介した

　今回の新モデルはすでに受注を開始。当初は納品までミニタワーで6営業日、フルタワーで10営業日を予定。また、「新ケース販売記念キャンペーン」（9月30日10時59分まで）として、新ケース採用のフルタワー型／ミニタワー型モデルを購入時に1万1000円割り引かれるクーポンを提供。PCと液晶ディスプレー、キーボード、マウス、ヘッドセットをセットにしたゲーミングセットモデルの販売も実施される。

マウスコンピューター

ミニタワー型のラインアップ

マウスコンピューター

同じくフルタワー型

マウスコンピューター

販売記念でのクーポンキャンペーンも実施

マウスコンピューター

セットモデルの販売も

　新NEXTGEARは各ダイレクトショップで実機を展示。店舗で実際のマシンを見て判断、その場で注文することも可能となっている。

 

■関連サイト

mouse トップへ