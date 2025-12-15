天羽しろっぷ×LEVEL∞コラボゲーミングPC登場　RTX 5070搭載＆特典付き

ユニットコムが展開するパソコン工房・グッドウィルより、人気ストリーマー「天羽しろっぷ」とのコラボレーションによるゲーミングPCが「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」シリーズから発売された。それに伴い、購入特典「オリジナル壁紙」「システムボイス」「マウスポインター」のプレゼントや、SNSキャンペーンでのサイン入りコラボPCなど豪華キャンペーンが同時進行中だ。

天羽しろっぷとのコラボゲーミングPCは、RTX 5070を搭載した「LEVEL-R789-LC265F-TKX-syrup」から始まり、数々のモデルがラインナップされている。例えば、高性能で柔軟な拡張性を誇る「LEVEL-M8A6-R96X-RK1X-syrup」は209,800円、さらに15.6型のノートPCである「LEVEL-15FX165-i7-RM4X-syrup」は169,800円で展開されている。それぞれがBTO（Build to Order）に対応し、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能だ。

このコラボゲーミングPCは、ゲーム配信や動画編集などの多彩な活動をサポートし、スムーズなゲームプレイを実現することを目指している。限定の購入者特典として、天羽しろっぷオリジナルステッカーや壁紙、マウスポインターがある（天羽しろっぷオリジナルステッカーのみ数量限定）。

また、「天羽しろっぷLEVEL∞ RGB Build」を購入すると、抽選でサイン入りサイドパネルが1名に当たるキャンペーンも実施中だ。公式サイトで各モデルの詳細をチェックしてほしい。