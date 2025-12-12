mouse、10.1型2in1「mouse M0」を発売　5万円台で軽量555g

マウスコンピューターは、スタンダードパソコンブランド「mouse」より、10.1型2in1タブレット「mouse M0」を12月9日から販売開始した。価格は59,800円からで、マウスコンピューターの各種ダイレクトショップやウェブサイトなどで購入可能だ。

「mouse M0」は、キーボードを着脱できる2in1方式を採用したタブレットパソコンである。重さは約555g、薄さ約10.5mmで、キーボードを含めても約876gの軽量・スリムな筐体を実現している。インテル プロセッサー N150と8GBメモリを搭載し、インターネットや動画視聴などの日常利用において快適なパフォーマンスを発揮する。また、学習用途やオフィス作業など、日常・学習・ビジネスの各場面で活躍が期待される。

液晶は文字や色の視認性に優れた1,920×1,200（WUXGA）の高解像度を備え、指での操作が可能な10点マルチタッチ機能に対応している。さらに、充電やデータ転送、画面出力を行えるUSB Type-Cポートを2基搭載し、micro HDMIポートと合わせて最大2台の外部ディスプレイに接続可能だという。

「mouse M0」は2つのOSバリエーションで展開され、Windows 11 Homeを搭載したモデルは59,800円、Windows 11 Proを搭載したモデルは64,900円で販売される。これらはマウスコンピューターの公式サイト、各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口などで入手可能だ。