プレゼンに成功するスライドを短時間で作る！ 画像のクオリティがアップしたNotebookLMのスライド機能
2025年12月12日 09時00分更新
本連載は生成AIをこれから活用しようとしている方たちのために、生成AIの基本やコピペしてそのまま使えるプロンプトなどを紹介。兎にも角にも生成AIに触り始めることで、AIに対する理解を深め、AIスキルを身に着けて欲しい。第38回は「NanoBanana Pro」を使って説得力の高いスライドを作成できる、「NotebookLM」のスライド機能について解説する。
そのまま使えるスライドを作成できる「NotebookLM」のスライド機能
2025年11月20日、Googleの「NotebookLM」にスライド機能が搭載された。登録したソースを元に、プレゼン資料を生成してくれるというものだ。同日にリリースされた画像生成AI「NanoBanana Pro」を利用し、日本語と画像の描写力が大幅に向上している。
これまでも生成AIでプレゼンスライドを作成することはできたが、デザインがイマイチだったり、日本語のフォントが崩れたりしていた。場合によっては、レタッチツールなどでテキストを差し替える作業が発生していたが、今度の「NotebookLM」は一味違う。そのままビジネスシーンで利用できるクオリティのスライドが作れるのだ。
試しに、企業情報や企業理念、就業規則などをまとめた、総務問い合わせ窓口として運用しているノートブックでスライドを作成してみよう。「Studio」の「スライド」をクリックすると作成が始まる。設定を確認するならペンのアイコンをクリックしよう。
文字量の多さを選んだり、スライド生成時に利用するプロンプトを入力したりできる。ここでは、標準設定のまま「生成」ボタンをクリックしてみる。
数分で、12枚ものスライドが生成された。表紙からしていい感じのデザインでフォントもしっかりしている。さすが、NanoBanana Proの描画エンジンだ。
続いて、会社概要、理念、事業紹介、社内制度、コンプライアンスなどが紹介されている。そのまま、求人向けの資料として使えそうなクオリティだ。もちろん、実際に使う際は、生成されたそれっぽい製品画像や従業員の歓談風景などは本物に差し替える必要はある。
次は、令和7年度版の情報通信白書をスライドにしてもらおう。設定の「形式」で「プレゼンターのスライド」を選択し、プロンプトも入力する。ここでは、「重要なポイントをインフォグラフィックスでわかりやすく解説してください」と指示した。スライドの枚数も10枚と指定。
数分で、256ページにも及ぶPDFを分析し、きっちり10枚のスライドにまとめてくれた。ちなみに、NotebookLMはPDFのページ数に関する制限は特になし。1ファイルは200MBまで、1ファイル当たりの最大単語数は50万語（日本語だと100万文字強）となっている。今年の情報通信白書は39MB、約37万文字なので余裕で扱えるのだ。何なら、昨年の分も入れて、差分を抽出させることもできる。
ちなみに、サブタイトルの「社会基盤としてのデジタルの光と影」とあるが、AIは「光と影」を使いがち。もし、生成AIっぽさを減らしたいなら、「光と影」は言い換えたほうがいいだろう。
以前作成したプレゼン資料をスライドとして清書してもらう
試しに、以前自分で作成したプレゼン資料をPDF化し、1ファイルだけ登録した状態で、スライドを生成してもらった。全部で27ページの資料だが、目次や自己紹介、FAQなどは省いて、15ページのスライドにまとめてもらうことにする。さすがに、元ファイルで使われている画像を流用することはできなかったが、新たに多数のイラストや図解が追加されていて、圧倒的にわかりやすくなっている。文字化けもなく、わかりやすく清書してもらったような感じだ。
よく見ると、最後の行が1文字だけになって読みづらかったり、注釈が「Note：」と英語でわかりにくかったりするが、その程度。現時点では修正は難しいので、完ぺきを目指すならプロンプトで調整して再生成が必要になる。
NotebookLMの「スライド」機能はとても便利なので、一度触ってみてほしい。もちろん、職人技のスライドと比べるとAIっぽさはあるものの、膨大な時間を削減できることを考えれば、用途によっては活用できるはず。なるべく早く触り始め、目当てのスライドを生成する勘所を押さえておくことをお勧めする。
AIで何とかしたい業務を大募集！
「簡単すぎて驚く生成AIの使い方」で取り上げてほしいAIの使い方を大募集。「この作業をAIで時短したい」「こういうことがしたいけどプロンプトはどう書けばいい？」など、お困りのことを解決します。
応募はハッシュタグ「 #ASCIIAI連載ネタ 」を付けてXでポストするだけ。ハッシュタグ「 #ASCIIAI連載ネタ 」がついたポストは編集部で随時チェックし、連載記事で取り上げます。高度な内容である必要はないのでお気軽にどんどんポストしてください。
注目の最新AIニュース
Google Geminiの猛追を受け、今度はOpenAIがコードレッドを宣言
2022年、ChatGPTがリリースされてすぐに、Googleの経営陣はコード・レッドを宣言した。当時のChatGPTは性能が低かったにもかかわらず、事業に対する脅威と判断したのだ。そして、OpenAIを猛追。最初はダメダメで、OpenAIの独走かと思いきや、2024年からGeminiの性能が急激に向上し、2025年はOpenAIを上回るプロダクトをローンチしてきた。
そして、2025年12月2日早朝、OpenAI CEO サム・アルトマン氏はコード・レッドを宣言した。Gemini 3やNanoBanana Proの圧倒的な高性能が話題を席巻し盛り上がる中、ChatGPTに広告を導入するといううわさも流れ、趨勢が傾きかねないと判断したのだろう。収益化策を一時中断し、性能の向上にリソースを集中するという。
現在、ChatGPTは週8億人が利用するNo.1生成だが、一度、Geminiに抜かれてしまうと解約ラッシュに見舞われかねない。ここが、OpenAIの踏ん張りどころとなるだろう。
この連載の記事
-
第37回
Team Leaders画像内に変な文字が出ない！ Googleの画像生成AI「NanoBanana Pro」の実力やいかに！？
-
第36回
Team Leaders「AIで新規事業作ってよ」 アイディア出しからビジネスモデルまでChatGPTを活用する実践プロンプト
-
第35回
Team Leaders大量データに埋もれている重要情報を発掘・活用！ Gmailやドライブ上のデータをGeminiのDeep Researchで有効活用して業務効率化
-
第34回
Team Leaders確定申告をChatGPTにアシストさせる 面倒な仕分けも楽々時短、節税にも効果的。確定申告は来年2月16日から！
-
第33回
Team Leaders原稿料上げて！ 神経戦になるギャラ交渉の戦略立案とメール作成と、下請法を含めて考える返事の仕方
-
第32回
Team LeadersChatGPTで情報収集も完結か！？ 優秀な秘書としても使える、超絶便利なChatGPT Pulseを活用しよう
-
第31回
Team LeadersMicrosoft 365 Copilotに公式AIエージェントを搭載 神Excelは分析できるのか？ 早速使ってみた
-
第30回
Team Leaders自分専用の強力な家庭教師をChatGPTで！ 英会話、資格取得、リスキリング――学びをサポートしてもらおう
-
第29回
Team LeadersAIは時々、もっともらしいウソをつく ハルシネーションを見破りファクトチェックする4つの方法
-
第28回
Team Leaders資料から音声付きスライドを自動生成 Google「NotebookLM」で情報収集から理解までの時間を大幅短縮
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
Team Leaders自分専用のAIリサーチアシスタント「NotebookLM」で大阪・関西万博のおすすめルートを調べる