ASUS、第5世代TUF Gamingモニターを発売　27型QHDと23.8型FHDの2モデル

ASUS JAPANは12月3日、TUF Gamingシリーズの新たな第5世代ゲーミングモニター「TUF Gaming VG27AQL5A」と「TUF Gaming VG249QML5A」を発売すると発表した。これらの新製品は全国の家電量販店やオンラインストアで購入可能だ。

新たに発表されたTUF Gaming VG27AQL5Aは、27インチのQHDパネルを採用し、高速な210Hzのリフレッシュレートにより、滑らかで遅延の少ない描画を実現する。また、応答速度も0.3msと高速で、広色域95% DCI-P3をサポート、DisplayHDR 400準拠での高精細かつ鮮明な映像を実現。Fast IPSパネルにより、広視野角と正確な色再現を兼ね備えており、DisplayPortやHDMIなどの複数の接続端子を装備しているため、マルチデバイス環境にも便利だ。

一方、23.8インチのTUF Gaming VG249QML5Aは、フルHD解像度のFast IPSパネルを備え、最大240Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度を持つ。FPSゲームに最適な設計で、滑らかな描画と高い視認性を提供する。sRGB 99%をカバーする優れた色再現性能に加え、独自のゲーミングAI機能を搭載し、暗所での視認性を向上させるDynamic Shadow Boostや照準支援のDynamic Crosshairなどの機能を備えている。

価格はTUF Gaming VG27AQL5Aが39,420円、TUF Gaming VG249QML5Aが26,820円で、購入者には3年間の保証が付帯される。また、DisplayWidget Centerによる簡単操作で、設定の最適化や個人化が可能であり、プロゲーマーやストリーマーにとって重要なカスタマイズ性を提供する。