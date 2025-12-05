ゲーミング向けWi-Fi 7ルーター最新モデル｜ASUS TUF Gaming BE9400が登場

ASUS「TUF Gaming BE9400」予約開始と発売スケジュール

ASUS JAPANは12月5日、ゲーミング向けハイエンドルーター「TUF Gaming BE9400」を発表した。予約開始日は12月10日、発売日は12月12日を予定している。価格は34,920円。

WiFi 7対応で高速・安定通信を実現するTUF Gaming BE9400の特徴

TUF Gaming BE9400は、最大9,400MbpsのトライバンドWi-Fi 7に対応し、高速かつ安定した通信環境を構築できるのが強みだ。3基の2.5G LANポート、1基の2.5G WANポートを搭載し、320MHzの超広帯域チャネル、4096-QAM、MLO（Multi-Link Operation）などの最新技術もサポート。これにより、最大約230平方メートルの広範囲で高速ネットワークを利用できるという。

専用ゲーミングポートやモバイルゲームモードなど、ゲーム向け機能も充実しており、オンラインプレイ時の応答性向上に寄与する。さらに、OpenNATがネットワーク設定を自動化し、ゲームセッションをよりスムーズに進められる点も魅力だ。

強化されたセキュリティと柔軟なネットワーク拡張性

セキュリティ面では、AiProtectionとSafe Browsingがフィッシング攻撃やマルウェアからデバイスを保護する。加えて、ASUS独自の「Smart Home Master」、VPN設定、Wi-Fi 7対応のAiMeshにも対応し、用途に応じてネットワークを拡張できる柔軟性を備えている。耐久性にも優れており、長期運用にも適した設計だ。