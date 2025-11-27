ASUSがRadeon RX 9070搭載カードを発売｜冷却・静音性を強化した「PRIME-RX9070-O16G-EVO」

ASUSがRadeon RX 9070搭載モデル「PRIME-RX9070-O16G-EVO」を発売

ASUS JAPANは11月27日、AMD Radeon RX 9070を搭載した新型ビデオカード「PRIME-RX9070-O16G-EVO」を11月28日に発売すると発表した。高い処理性能と効率的な設計を組み合わせ、冷却性能と静音性のバランスを重視したモデルとなっている。

冷却効率と静音性を両立する設計

PRIME-RX9070-O16G-EVOは、2.5スロットの省スペース設計により、小型PCケースでも導入しやすい点が特徴だ。GPUには相変化素材のサーマルパッドを採用し、優れた熱伝導性を実現。高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持できるとしている。

さらに、Axial-techファンは長いブレードとバリアリング構造により、冷却に必要な空気流を効率的に確保する。ファン制御には0dBテクノロジーを搭載し、55°C未満ではファンが停止し、60°C以上で再始動する仕組みを採用している。静音性にも配慮された設計だ。

耐久性を高める独自構造と保護機能

ASUS独自のGPU保護機構では、基板の四隅を接着剤で固定することで、ひび割れリスクを軽減。均一な圧力を保つGPUブラケットと組み合わせることで、取り付け時の安定性と耐久性が向上している。

また、保護バックプレートが基板のたわみを抑え、部品や配線を保護する構造となっている。これらの仕組みにより、長期的な安定動作が期待できる設計だ。