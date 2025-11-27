ASUS、ホワイト仕様のRTX 5060/5060 Tiモデルを発表　2.5スロット設計と高効率デュアルファン搭載

ASUSがホワイトモデルのRTX 5060シリーズを発表

ASUS JAPANは11月27日、2.5スロット仕様のデュアルファンを採用したホワイトモデルのビデオカードとして、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti搭載「DUAL-RTX5060TI-O8G-WHITE」と、NVIDIA GeForce RTX 5060搭載「DUAL-RTX5060-O8G-WHITE」の2モデルを発表した。発売は11月28日からで、価格はDUAL-RTX5060TI-O8G-WHITEが73,980円、DUAL-RTX5060-O8G-WHITEが58,980円。

2.5スロット設計とAxial-techファンによる冷却性能

両モデルは2.5スロット設計を採用し、コンパクトながら十分な冷却効率を確保できる点が特徴だ。通気性を高めたバックプレート構造により、負荷の高い使用環境でもGPUの安定動作をサポートする。

また、搭載されているAxial-techファンはデュアルボールベアリング仕様で、一般的なファンより効率的に風量を供給できる。さらに0dBテクノロジーにより、GPU温度が50℃未満の際にはファンが自動停止し、不要な動作音を抑えられる。

RTX 5060シリーズが提供する性能とデザイン性

今回発表された2モデルは、NVIDIA GeForce RTX 5060 TiおよびRTX 5060を搭載しており、それぞれのGPU性能を引き出す設計となっている。ゲームユーザーやクリエイターなど、幅広い用途に対応するパフォーマンスを備えている。

加えて、ホワイトカラーのデザインはPCビルドの統一感を重視するユーザーとも相性が良く、スタイリッシュな構成を求める層にも適した仕様となっている。