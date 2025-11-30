RTX 5090×Core Ultra 7の化物スペックが7.9万円オフ。パソコンショップSEVENが24時間だけ大特価

セブンアールジャパンは、11月30日に『2025/11/30 24時間限定セール』を開催する。このセールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大79,000円オフとなる魅力的な機会である。セールは11月30日0:00から23:59までの24時間限定で、オンライン購入が可能だ。

セールの目玉商品には、『ZEFT Z55GA』や『ZEFT Z55XK』など、人気のゲーミングPCが含まれている。『ZEFT Z55GA』は、intel Core Ultra7-265FプロセッサやGeForce RTX 5090グラフィックボード、32GBDDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、通常価格678,800円（税抜）から79,000円オフの特価599,800円（税抜）で提供される。他のモデル『ZEFT Z55XK』も通常価格から8,000円オフの263,800円（税抜）での販売だ。

また、『ZEFT Z57V』は、豪華なスペックを誇る。intel Core Ultra9-285プロセッサ、GeForce RTX 5080グラフィックボード、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDなどを搭載し、通常価格588,800円（税抜）から59,000円オフの529,800円（税抜）となっている。いずれの製品も送料無料で提供される。

セール対象の商品は全10種類で、詳しくはパソコンショップSEVENのセール特設ページをチェックしてみてほしい。これらのPCは、ゲーマーにとって最適な選択肢となるだろう。