複数デバイスをまとめて充電！ Belkin Qi2 3-in-1充電スタンドがブラックフライデーセール

【Amazonブラックフライデーセール】Belkin ワイヤレス充電器「Qi2 25W 3-in-1 充電スタンド」登場！

Belkinのワイヤレス充電器「Qi2 25W 3-in-1 充電スタンド」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

iPhone、Apple Watch、AirPodsの3台を同時に充電できるワイヤレス充電器が、過去価格17,810円のところ、10％オフの16,028円というお買い得価格で手に入ります。

Belkin ワイヤレス充電器「Qi2 25W 3-in-1 充電スタンド」の特徴

① 最大25Wの急速充電対応

Qi2 25W対応デバイスに高速で効率的な充電を提供します。iPhone 16を50%まで約29分で充電可能、Apple Watchは30分で約80%まで充電できます。

② 高度な熱管理技術

次世代の冷却テクノロジー搭載。充電中のバッテリーを保護する革新的充電技術を採用しており、発熱を抑えて安定した充電が可能です。

③ プレミアム素材と洗練されたデザイン

スタンド部分はステンレス製、充電台部分にはプレミアム素材を採用。Appleデバイスとの一体感のあるデザインで、ソフトタッチのシリコン素材を使用し、マウント部分も調整可能です。

お買い得価格で手に入る！

本製品は壁紙ダウンロードが付いたAmazon限定品です。せひ、この機会に便利で高性能なBelkinの3-in-1ワイヤレス充電スタンドをぜひチェックしてください。

※価格や在庫状況は変動する可能性があります。