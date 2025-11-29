ケーブル一体型で便利！ Belkin BoostCharge 10,000mAh モバイルバッテリーがセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Belkin モバイルバッテリー「BoostCharge 10,000mAh（BPB021fqBL-A）」登場！

Belkinのケーブル一体型モバイルバッテリー「BoostCharge 10000mAh（BPB021fqBL-A）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

USB-Cケーブル一体型で10,000mAhの大容量モデルが、過去価格2,840円のところ、10％オフの2,555円というお買い得価格で手に入ります。

Belkin モバイルバッテリー「BoostCharge 10,000mAh（BPB021fqBL-A）」の特徴

① USB-Cケーブル一体型で便利

USB-Cケーブルが内蔵されており、スマホの充電と本体の充電を一本のケーブルで行えます。

② 大容量10,000mAhとPD 20W急速充電対応

10,000mAhの大容量で、iPhone 15 Proなら約2回フル充電が可能です。最大20WのPD出力に対応しており、iPhone16シリーズやスマホ/タブレットを短時間で急速充電できます。

③ 2台同時充電と安全機能

一体型のケーブルとUSB-Cポートを使って、2台同時充電が可能です（同時充電時の出力は15Wを共有）。PSE技術基準適合で安心して使用できます。

お買い得価格で手に入る！

本製品は壁紙ダウンロードが付いたAmazon限定品です。せひ、この機会にお得な価格で手に入るBelkinのケーブル一体型モバイルバッテリーをぜひご検討ください。

※価格はモデルによって異なる場合があります。