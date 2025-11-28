Belkin ANCヘッドホンが5,140円！ 最大60時間再生＆マルチポイント対応【プライム限定】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデープライムセール】Belkin SoundForm Isolate AUD008jaSA登場！

Belkinのワイヤレスヘッドフォン「SoundForm Isolate AUD008jaSA」が、Amazonブラックフライデープライムセールに登場しました。

ハイブリットノイズキャンセリングと最大60時間音楽再生に対応したこのモデルが、過去価格5,461円のところ、6％オフの5,140円というお買い得なプライム会員限定価格で手に入ります。

Belkin SoundForm Isolate AUD008jaSAの特徴

① 静かな世界へ – ハイブリッドANCと外音取り込み対応

ANC（アクティブノイズキャンセリング）により、周囲の騒音を低減し、音楽や作業に集中できます。外音取り込みモードに切り替えれば、周囲の音も確認可能です。

② 最大60時間再生＆マルチポイント接続

ANCオフ時で最大60時間の連続再生が可能です。Bluetooth 5.4対応で、PCやスマホなど2台のデバイスを同時に接続でき、簡単に切り替えられます。

③ リラックスモードと安心のサポート

リラックスしたい時は音量＋と－を同時に押すと、ocean soundモードになります。さらに、2年間の製品保証があり、安心して使用可能です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、BelkinのANCヘッドホンをお得な価格で手に入れてください。