540Hz×タンデムOLEDで描画性能が進化　ASUS最新「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」発表

ASUS、次世代タンデムOLED搭載「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」を発売

ASUS JAPANは11月29日より、次世代タンデムOLED技術を採用した新型ゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」を発売する。価格は169,920円で、全国の家電量販店およびオンラインストアで購入可能となる予定だ。

540Hz対応の高速描画とタンデムOLEDによる高画質性能

「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」は、ROGシリーズでも最高クラスの速度を備えた27インチゲーミングモニターである。解像度は2560×1440（QHD）に対応し、リフレッシュレートはQHDで540Hz、HDでは720Hzを実現。eスポーツシーンで重要となる滑らかな描画と応答性を最大限に引き出す仕様となっている。

また、採用されているタンデムOLEDテクノロジーにより、従来のWOLEDと比較して明るさが15％向上し、色域は25％広がり、寿命も60％伸びているという。

HDR性能・色再現・デザイン性も強化

本モデルの大きな特徴は、TrueBlack Glossyコーティングによって実現する高コントラストと鮮明な映像表現だ。DisplayHDR 500 True Black認証を取得し、99.5％のDCI-P3色域、10bitカラー、ΔE<2の色精度を備えるため、ゲームのみならず映像制作などのプロ用途にも対応するとしている。

デザイン面では、スタイリッシュなシルバー仕上げのスタンドと半透明のバックパネルを採用。さらにASUS独自の「OLED Care Pro」を搭載し、Neo近接センサーによる自動スリープ機能で、OLED特有の焼き付きリスクを軽減する仕組みも備えている。