Core Ultra 7×RTX 5090搭載「ZEFT Z55BY」が7.9万円オフ！ 24時間限定の最強セール

セブンアールジャパンが、11月28日に24時間限定セールを開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大79,000円オフで購入できるチャンスだ。

セール期間は11月28日0:00から23:59まで。主なセール商品は、ハイパフォーマンスを誇るゲーミングPC「ZEFT Z55BY」、高いコストパフォーマンスを見込める「ZEFT R60GR」、および「ZEFT R61BQ」など。ZEFT Z55BYは、最新のIntel Core Ultra7-265KFを搭載したモデルで、通常は778,800円のところ、79,000円オフの特別価格699,800円（税抜）で提供される。ミドルタワーケースにGeForce RTX 5090を備え、ゲームやクリエイティブな作業も快適にこなす。

「ZEFT R60GR」は、AMD Ryzen 9 9900Xを搭載したパワフルなPCで、通常価格249,800円が23,000円オフの226,800円（税抜）で販売される。8GBのGeForce RTX 5060 Tiと16GBのDDR5メモリが特徴で、ハイパフォーマンスを求めるユーザーに最適だ。

一方、「ZEFT R61BQ」は、AMD Ryzen 7 9800X3Dによって高い処理能力を提供しつつ、18,000円オフで271,800円（税抜）にて提供される。このモデルも同様に高性能なパーツを備えており、特にゲームを楽しむユーザーにおすすめの一台である。

これら以外にも全10商品がセール対象となっており、詳細や購入方法については特設ページをチェックしてほしい。