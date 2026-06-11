RTX 5070／5070 Ti搭載PCが大幅値下げ、全10機種がセール対象

セブンアールジャパンは、6月12日限定で「2026/6/12 24時間限定セール」を開催する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大52,000円オフとなる目玉企画だ。
同社が提供する『ZEFT Z55EKD』は、プロゲーマーも納得の性能を誇る製品であり、このセールでは52,000円オフの476,800円（税抜）で購入可能となる。グラフィックボードにGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GBのDDR5メモリと2000GBのSSDでクリエイティブな作業もスムーズに行える。電源は850W 80Plus Goldを採用し、安定した動作を実現している。
また、『ZEFT R61E』も見逃せない一品だ。こちらはAMD Ryzen 7 9700Xを搭載し、GeForce RTX 5070による高画質映像出力が可能だ。通常価格399,800円（税抜）のところ、セールでは30,000円オフの369,800円（税抜）で手に入る。ストレージ容量が1000GBあり、データ保存に余裕を持たせた仕様だ。
さらに『ZEFT Z56BQ』も狙い目だ。intel Core Ultra5-235を搭載し、GeForce RTX 5060 Ti 8GBが求める映像美を提供する。通常価格271,800円（税抜）から13,000円値引きされ、セール価格258,800円（税抜）での販売となる。
セール対象商品は他にも全10商品があり、それぞれの仕様や価格についてはセール特設ページにて確認が可能だ。この機会にぜひ、高性能PCをお得に手に入れてほしい。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります