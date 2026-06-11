RTX 5070／5070 Ti搭載PCが大幅値下げ、全10機種がセール対象

セブンアールジャパンは、6月12日限定で「2026/6/12 24時間限定セール」を開催する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大52,000円オフとなる目玉企画だ。

同社が提供する『ZEFT Z55EKD』は、プロゲーマーも納得の性能を誇る製品であり、このセールでは52,000円オフの476,800円（税抜）で購入可能となる。グラフィックボードにGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GBのDDR5メモリと2000GBのSSDでクリエイティブな作業もスムーズに行える。電源は850W 80Plus Goldを採用し、安定した動作を実現している。

また、『ZEFT R61E』も見逃せない一品だ。こちらはAMD Ryzen 7 9700Xを搭載し、GeForce RTX 5070による高画質映像出力が可能だ。通常価格399,800円（税抜）のところ、セールでは30,000円オフの369,800円（税抜）で手に入る。ストレージ容量が1000GBあり、データ保存に余裕を持たせた仕様だ。

さらに『ZEFT Z56BQ』も狙い目だ。intel Core Ultra5-235を搭載し、GeForce RTX 5060 Ti 8GBが求める映像美を提供する。通常価格271,800円（税抜）から13,000円値引きされ、セール価格258,800円（税抜）での販売となる。

セール対象商品は他にも全10商品があり、それぞれの仕様や価格についてはセール特設ページにて確認が可能だ。この機会にぜひ、高性能PCをお得に手に入れてほしい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。