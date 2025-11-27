MacBook AirもiPhoneもフルスピード！ Belkin 67W充電器が今こそ狙い目【Amazonブラックフライデープライムセール】
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデープライムセール】Belkin Cubic Charger 67W 2ポート アダプター登場！
BelkinのGaN充電器「Belkin Cubic Charger 67W 2ポート アダプター」が、Amazonブラックフライデープライムセールに登場しました。
ZSP（Zero Standby Power）技術によるゼロスタンバイモードを搭載し、待機時の無駄な電力消費を抑える省エネ仕様の充電器です。GaN技術を採用したコンパクトな本体が、参考価格5,379円のところ、27％オフの3,912円というお買い得なプライム会員限定価格で手に入ります。
Belkin Cubic Charger 67W 2ポート アダプターの特徴
① ZSP技術によるゼロスタンバイモード搭載
ZSP（Zero Standby Power）技術により、充電していない待機時の電力消費を抑える設計です。使用していないときはスリープモードに入るため、日常的にコンセントに挿しっぱなしでも電力のムダを抑えられます。
② 最大67Wの高出力に対応
USB-C単ポート使用時には最大67W出力が可能で、ノートPCへの高出力充電にも対応します。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Airや対応するノートPCの充電にも使用できます。
③ コンパクト設計で持ち運びにも便利
GaN技術を採用したコンパクトな筐体に加え、折りたたみ式プラグを採用。カバンの中でもかさばりにくく、旅行や出張などの持ち運びにも適しています。設計上、日常利用でも扱いやすいバランスになっています。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、お得な価格でBelkinの充電器をぜひチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります