AMD Ryzen 7 9700X＋RTX 5070 Tiが6万円オフ！ ZEFT R60CNが24時間だけお得に

セブンアールジャパンは、11月27日に一日限りの『2025/11/27 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大60,000円の割引価格で提供されるという。

セールの目玉商品「ZEFT R60CN」は、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載するハイエンドモデルで、通常価格559,800円（税抜）のところ、60,000円オフの特価499,800円（税抜）で提供される。さらに、送料無料となっており、パフォーマンスとコストパフォーマンスの両立を図りたいユーザーには見逃せないチャンスだ。

中級者向けの「ZEFT R61GI」も、通常価格の347,800円（税抜）から28,000円の割引が実施され、特価319,800円（税抜）で購入可能だ。また、エントリーモデルの「ZEFT R61A」は通常価格249,800円（税抜）から23,000円安くなり、特価226,800円（税抜）で提供されている。全商品が送料無料というのも大きな魅力である。

この24時間限定セールは、11月27日午前0時から午後11時59分まで開催され、他にも魅力的な商品が多数登場予定だ。詳細はセール特設ページで確認できる。新しいPCをお得に入手する絶好の機会と言えるだろう。