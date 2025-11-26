BelkinのQi2対応MagSafeバッテリーが22%オフ！ 手軽に高速充電を楽しもう

文●コガリ　編集⚫︎ASCII

【セール】Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー登場！

　BelkinのQi2対応ワイヤレスモバイルバッテリー（5000mAh）が、Amazonセールに登場しました。

　Qi2規格に対応したスタンド付きモバイルバッテリーが、過去価格6,555円のところ、22％オフの5,099円というお買い得価格で手に入ります。

Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリーの特徴

① Qi2対応＆パススルーによる高速ワイヤレス充電

　Belkin Qi2 MagSafe対応モバイルバッテリー（5000mAh）はQi2規格に対応。モバイルバッテリー本体を充電しながら、iPhoneに最大15Wのワイヤレス給電が可能な高速パススルー充電に対応しています。

② 小型軽量で持ち運びやすいデザイン

　手のひらサイズのコンパクト設計で、重量は約140g。ポケットにも収まり、外出先での携帯性は抜群です。

③ スタンドとしても使える便利仕様

　スタンド部分がしっかりしており、モバイルバッテリーとしてだけでなく、ワイヤレス充電スタンドとしても利用可能です。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、BelkinのQi2対応モバイルバッテリーをお得に手に入れてみてはいかがでしょうか。

※Amazon限定の壁紙ダウンロード特典付き。購入後に専用URLが案内されます。

