BelkinのQi2対応MagSafeバッテリーが22%オフ！ 手軽に高速充電を楽しもう

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリー登場！

BelkinのQi2対応ワイヤレスモバイルバッテリー（5000mAh）が、Amazonセールに登場しました。

Qi2規格に対応したスタンド付きモバイルバッテリーが、過去価格6,555円のところ、22％オフの5,099円というお買い得価格で手に入ります。

Belkin Qi2対応 ワイヤレスモバイルバッテリーの特徴

① Qi2対応＆パススルーによる高速ワイヤレス充電

Belkin Qi2 MagSafe対応モバイルバッテリー（5000mAh）はQi2規格に対応。モバイルバッテリー本体を充電しながら、iPhoneに最大15Wのワイヤレス給電が可能な高速パススルー充電に対応しています。

② 小型軽量で持ち運びやすいデザイン

手のひらサイズのコンパクト設計で、重量は約140g。ポケットにも収まり、外出先での携帯性は抜群です。

③ スタンドとしても使える便利仕様

スタンド部分がしっかりしており、モバイルバッテリーとしてだけでなく、ワイヤレス充電スタンドとしても利用可能です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、BelkinのQi2対応モバイルバッテリーをお得に手に入れてみてはいかがでしょうか。

※Amazon限定の壁紙ダウンロード特典付き。購入後に専用URLが案内されます。