ゲーミングPCの“買い時”到来！ RTX 5090×Core Ultra7搭載PCが8.6万円オフ

セブンアールジャパンは、11月25日限定で「2025/11/25 24時間限定セール」を開催する。期間中、最新版のゲーミングPCやデスクトップPCが最大86,000円オフで手に入るという。

目玉商品の一つ、「ZEFT Z55IK」は、最上級の性能を求めるゲーマーに最適なモデルだ。高性能プロセッサ「intel Core Ultra7-265F」と最強級のグラフィックボード「GeForce RTX 5090」を搭載し、メモリは128GB DDR5で構成されている。通常価格859,800円から86,000円オフの773,800円（税抜）で提供される。

他にも、「ZEFT Z55WT」は、プロセッサに「intel Core Ultra9-285」を使用し、64GB DDR5のメモリを搭載。中核のゲームシーンも快適に楽しめる仕様となっている。通常価格428,800円から42,000円オフの386,800円（税抜）となる。

初心者から中級者にぴったりな「ZEFT Z56E」は、手軽に高性能なゲーム体験を求めるユーザーに最適だ。まとまったボディにintel Core i7-14700Fプロセッサを搭載し、通常285,800円から16,000円の値引きで269,800円（税抜）となる。

セールは11月25日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。この機会に最新技術を体感できるPCを手に入れることができる。商品の詳細や購入はセール特設ページから確認可能だ。