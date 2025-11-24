AMD Ryzen 7 7800X3D×RTX 5090搭載の怪物級PCが7.8万円引き、24時間限定でお得！

セブンアールジャパンは、11月24日に『2025/11/24 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大78,000円オフで購入可能だ。

セールは、11月24日0:00から同日23:59までの24時間限定で行われる。主な割引商品には、人気のゲーミングPC「ZEFT R60AE」が含まれており、通常価格774,800円（税抜）から78,000円オフの696,800円（税抜）で提供される。このモデルは、OSにMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサとGeForce RTX 5090のグラフィックボードを誇る。メモリは64GB DDR5を備え、ストレージは2000GB SSDとしっかりしたスペックだ。

さらに、「ZEFT Z56P」は通常226,800円（税抜）から7,000円オフの219,800円（税抜）で購入できる。このモデルはMicrosoft Windows 11 Homeを搭載し、プロセッサにintel Core i7-14700Fを採用。グラフィックボードにGeForce RTX 5060を装備し、メモリは16GB DDR5を利用する。

他にも、ミドルクラスの「ZEFT Z55XF」は、通常374,800円（税抜）を27,000円オフして347,800円（税抜）で提供される。こちらは、高性能なGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GBのメモリと1000GB SSDのストレージを揃える。これらのPCは、細やかなゲーマーやクリエイターのニーズに応えるための高機能設計だ。

セールの詳細やその他の対象商品については、特設ページをチェックすることで確認可能だ。購入希望者は、期日内にオンラインストアを訪問し、見逃せない割引価格で理想のPCを手に入れる絶好の機会を活用しよう。