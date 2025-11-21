再販ある？「ROG × 初音ミク」限定モデル、アパレルとモニター以外が完売

ASUS JAPANは11月21日、「Republic of Gamers（ROG）」とボーカロイド初音ミクのコラボレーションモデル「ROG × 初音ミクエディション」が、アパレルTシャツとゲーミングモニターを除き、すべて完売したと発表した。今回のコラボレーション製品は数量限定での提供となっており、次回の入荷は予定されていないという。

「ROG × 初音ミクエディション」は初音ミクファンとゲーマーの心をつかむ特別な製品で、発売開始直後から予想以上の反響を集めた。製品群にはアパレルTシャツ（Amazon限定）やゲーミングモニターが含まれており、これらのアイテムは引き続き数量限定で販売中。ただし、次回の再入荷がないことから、購入を検討している人は迅速な行動が求められる。

今回のコラボレーションは、ROGの革新的なデザインと初音ミクの持つ魅力が絶妙に融合したシリーズだ。音楽とテクノロジーの新しい可能性を感じさせ、ゲーミングカルチャーに新たな風を吹き込むものである。このようなコラボレーションによって、ROGと初音ミクファンの間に新たなコミュニティが生まれるきっかけとなった。

再販が行われる場合は、ASUS JAPANの公式ウェブサイトやSNSでの告知がある予定だ。興味を持った人はぜひ公式情報をこまめにチェックしてほしい。