ASUSからホワイト版360mm水冷クーラー登場 中央チューブ採用の「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」
2025年11月20日 11時15分更新
ASUS ROGから新型水冷クーラー「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」登場
ASUS JAPANは11月20日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、新型オールインワン水冷クーラー「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」を発表した。6.67インチのL字型AMOLEDディスプレイと、チューブを中央に配置した独自レイアウトを採用したモデルで、発売日は11月21日だ。価格は58,980円。
特徴：L字型AMOLEDディスプレイと安定した冷却性能
「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」は、ゲーマーや自作PCユーザーに向けた機能を幅広く備える。L字型に配置された6.67インチAMOLEDディスプレイは、システム内部を魅力的に演出し、視覚的なアクセントとして機能する。
さらに、高性能ポンプとMF-12C ARGBファンを組み合わせることで、高負荷時でも安定した冷却性能を発揮する点が特徴だ。
中央配置チューブレイアウトと組み立てのしやすさ
特に注目されるのが、チューブを中央に配置したレイアウトだ。ラジエーターから伸びる200mmのカスタムチューブは、PC内部のパーツとの干渉を抑え、すっきりとした配線を実現する。
また、3基のファンはあらかじめラジエーターに装着済みで、ユーザーはFANおよびARGBケーブルをマザーボードに接続するだけでセットアップを完了できるとしている。