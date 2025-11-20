ASUSからホワイト版360mm水冷クーラー登場　中央チューブ採用の「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」

ASUS ROGから新型水冷クーラー「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」登場

ASUS JAPANは11月20日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、新型オールインワン水冷クーラー「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」を発表した。6.67インチのL字型AMOLEDディスプレイと、チューブを中央に配置した独自レイアウトを採用したモデルで、発売日は11月21日だ。価格は58,980円。

特徴：L字型AMOLEDディスプレイと安定した冷却性能

「ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB White Edition」は、ゲーマーや自作PCユーザーに向けた機能を幅広く備える。L字型に配置された6.67インチAMOLEDディスプレイは、システム内部を魅力的に演出し、視覚的なアクセントとして機能する。

さらに、高性能ポンプとMF-12C ARGBファンを組み合わせることで、高負荷時でも安定した冷却性能を発揮する点が特徴だ。

中央配置チューブレイアウトと組み立てのしやすさ

特に注目されるのが、チューブを中央に配置したレイアウトだ。ラジエーターから伸びる200mmのカスタムチューブは、PC内部のパーツとの干渉を抑え、すっきりとした配線を実現する。

また、3基のファンはあらかじめラジエーターに装着済みで、ユーザーはFANおよびARGBケーブルをマザーボードに接続するだけでセットアップを完了できるとしている。