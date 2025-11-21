ZywOoの“最速”美学が詰まった限定モデル！ ROG Falchion Ace HFXがついに発売へ

ASUS JAPANは11月21日、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、プロゲーマーZywOoとのコラボレーショングゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition Gaming Keyboard」を発表した。この特別仕様のキーボードは、ZywOoの美学を取り入れ、大胆にして洗練されたデザインで、どのゲーミング環境でも存在感を示すという。販売開始は11月28日から予定している。

「ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition Gaming Keyboard」は、コンパクトながらプロ仕様の性能を実現した製品だ。HFX磁気式キースイッチを搭載し、8000Hzの高速ポーリングレートに対応。また、ラピッドトリガーや個性的な配色が施されたキートップなど、細部にわたりZywOoのデザインセンスが息づいている。

特に注目すべきは、ラピッドトリガー機能だ。キーボードの背面にあるトグルで即座に切り替えが可能で、これによりWASDキーの反応速度と連打性能を最大化することができる。さらに、8000Hzのポーリングレートにより、低遅延でゲームを堪能できる。

また、打鍵感・反応速度・耐久性を兼ね備えたROG HFX磁気式キースイッチが使用されている。1億回のキー入力に耐える設計となっており、作動点は0.1～4.0mmにカスタマイズ可能だ。価格は34,180円。