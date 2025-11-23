最大96,000円オフ！ 最強クラスのゲーミングPCが特価に

セブンアールジャパンは、11月23日にパソコンショップSEVENにて、『2025/11/23 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大96,000円オフという驚きの価格で購入可能だ。

まず注目すべきは「ZEFT Z57X」だ。プロセッサにintel Core Ultra9-285K、グラフィックボードにGeForce RTX 5090を搭載したこのモデルは、ゲーミングに最適な高性能仕様だ。メモリは128GB DDR5を搭載し、ストレージは2000GB SSDと2TB HDDを組み合わせている。通常価格915,800円（税抜）が、セール価格819,800円（税抜）となる。

続いて「ZEFT R66V」も見逃せない。AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサーとGeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載したこのモデルは、高いパフォーマンスを誇るゲーミングPCだ。メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSDを備え、通常価格315,800円（税抜）から22,000円オフの293,800円（税抜）で提供される。

手頃な価格帯でお得な「ZEFT R66C」も注目だ。プロセッサはAMD Ryzen 5 8500G、グラフィックボードはGeForce RTX 5070、メモリは16GB DDR5を搭載している。SSDの容量は1000GBで、226,800円（税抜）から3,000円オフとなる223,800円（税抜）で購入可能だ。

セールは11月23日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。その他にも全10の商品がセール対象となるため、この機会にぜひ購入を検討してほしい。セール特設ページで詳細を確認できる。