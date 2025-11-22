このページの本文へ

59,000円値引き！ Core Ultra9＋RTX 5080＋64GBメモリのハイエンド機が特価に

2025年11月22日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　セブンアールジャパンは、11月22日に「2025/11/22 24時間限定セール」を開催する。最新の高性能ゲーミングPCやデスクトップPCが最大59,000円オフの特別価格で提供されるという。

　セールの目玉商品には、「ZEFT Z57V」がある。このモデルは、最新のintel Core Ultra9-285プロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、ゲーマーにとって最適な構成を提供する。通常588,800円のところが59,000円オフの529,800円（税抜）で購入可能だ。高速な64GB DDR5メモリと大容量2000GB SSDが付属し、パフォーマンス重視のユーザーにうってつけだ。

　別の注目商品、「ZEFT Z55BH」は、449,800円から36,000円オフの413,800円（税抜）となっている。こちらは、intel Core i7-14700FとGeForce RTX 5080を備え、Windows 11 Proをプリインストールしている。さらに、静音性に優れたFractal Pop XL Silent Black Solidのケースを採用しており、自宅やオフィスでの利用に最適な一台だ。

　また、お求めやすい価格設定の「ZEFT Z58M」は、199,800円のところ3,000円オフの196,800円（税抜）に。intel Core Ultra5-235とGeForce RTX 5050を兼ね備えたこのモデルは、コストパフォーマンスに優れた選択肢だ。

　この他にも全10商品がセール対象となっている。詳細な商品情報や購入はセール特設ページから確認可能だ。

