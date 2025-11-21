最大10万円分還元＋分割手数料0円。パソコン工房がブラックフライデーで本気の大放出

ユニットコムは、11月22日から11月28日まで「超 ブラックフライデーセール」を開催する。このセールでは、オススメ即納パソコンやPCパーツ・周辺機器の日替わりセール商品など、お得な商品が多数登場するという。また、全国のパソコン工房にて分割支払い手数料が無料のショッピングローンも利用可能だ。

ユニットコムの店舗には、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」や、カラーバリエーションが選べる「LEVELθ」、高品質なBTOパソコン「iiyama PC」など、豊富なモデルが揃っている。Windows 10のサポート終了後は、安心して利用できるWindows 11搭載PCへの乗り換えが賢明だ。セール期間中に購入すると、Windows 11の高いセキュリティと利便性を快適に享受できる。

また、PC延長保証へ加入すると追加の還元特典も得られる「最大10万円分相当を還元する冬のボーナス 超 還元フェア」や、Windows 11への乗り換えをサポートする「Windows 11 全力乗換応援フェア」など、期間限定のキャンペーンも豊富に実施中だ。各種キャンペーンの詳細やセール商品のラインナップについては、ユニットコムの公式サイトで確認することができる。

最大2万円分相当の還元が適用される「最大2万円分還元 超還元プログラム」も同時開催している。特に、PCパーツや周辺機器だけでなく、中古パソコンを含む最新パソコンが対象となる。興味のある人は、是非全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗まで相談に訪れると良いだろう。