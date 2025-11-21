LEVELθに「Radeon RX 9060」搭載モデル登場！ 初回150台の限定ゲーミングPCを見逃すな

パソコン工房・グッドウィルを展開するユニットコムは、iiyama PCの人気ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」に、新たにAMD Radeon RX 9060を搭載したラインナップを追加した。この新モデルは、11月21日から発売が開始され、特別記念モデルとして初回限定150台が市場に登場する。

新たに追加されたRadeon RX 9060は、性能と電力効率を両立させたAMDの最新グラフィックスカードだ。最新のRDNA 4アーキテクチャを採用しており、フルHD環境でのゲーミングにおいて、8GBのGDDR6メモリが高速なデータ転送と安定した描画性能を提供する。また、前世代からの改良によりCU（コンピュートユニット）の効率が向上し、AIを活用したアップスケーリング技術であるAMD FSR 4も搭載。これにより、滑らかで高解像度の映像体験を実現するという。

LEVELθはさらに、ゲームを始めたい初心者やPCを買い替え検討中の経験者に向け、優れたコストパフォーマンスを重視したゲーミングPCを提供する。このシリーズでは、リーズナブルながらも高性能なAMD Ryzen プロセッサーを採用し、マルチコア/マルチスレッドにより複数の作業を快適にこなすことができる。これにより、ボイスチャットや動画の配信をしながらのゲームプレイもスムーズに行えるようになっている。

さらに、LEVELθでは、ゲーマーをサポートする高性能かつデザイン性に優れたゲーミングデバイスをオプション提供しており、プレイの快適さを最大限に引き出すことが可能になっている。この特別記念モデルが販売されるのは12月18日15:59までの期間限定なので、興味がある人は早めに購入しよう。