RTX 50シリーズ搭載ゲーミングPCが値下げ！ パソコン工房「ブラックフライデーセール」

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、12月2日16時59分までの期間限定で、『ブラックフライデーセール』を開催している。このセールでは、対象のBTOパソコンが最大100,000円引きで購入でき、購入者にはお得な機会が提供されている。

セールでは、GeForce RTX 50シリーズ搭載のゲーミングPCや高リフレッシュレート対応ノートパソコン、小型PCなど、多岐にわたる製品がラインナップされている。主なセール対象製品は以下の通り。



まず、LEVEL-M5A6-R97X-TKX [RGB Build]は通常価格299,800円が249,800円で提供されており、カスタマイズ可能なBTOパソコンとなっている。また、STYLE-I1MA-i7-UHX-WHは通常価格99,800円が94,800円で提供されている。

さらに、SENSE-18WG181-U7-VKSXは通常価格549,800円が449,700円で、最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサー搭載により、高性能を求めるユーザーにも満足いく一品となっている。これら製品はすべてWindows 11 Homeを搭載しており、個々のニーズに応じたカスタマイズも対応可能としている。

このセール期間中、パソコン工房WEB会員またはビジネス優待会員の方は、送料無料サービスの特典も受けられる。なお、アウトレットや中古パソコンは対象外となる。

セールの詳細は公式サイトで確認できるので、興味がある人はぜひチェックしてみてほしい。