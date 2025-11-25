LEVEL∞、「The k4sen Con 2025」協賛で5,000円OFFクーポン配布開始　限定グッズが当たる抽選も実施

ユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、「The k4sen Con 2025」への協賛を記念して、ZETA DIVISION LEVEL∞コラボゲーミングPCやLeague The k4senオフィシャルゲーミングPCに使える5,000円OFFのWEBクーポンを配布開始した。限定グッズが当たる抽選も行われるという。

注目のWEBクーポンは、ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCまたはLeague The k4senオフィシャルゲーミングPCの購入時に適用でき、12月8日15:59までの期間限定で利用できる。クーポンコード「THEK4SENCON2025」は、同社のWEBサイトでユーザー登録後、簡単に使用可能だ。これに加えて、日本国内在住の人を対象に、SNSや購入者を対象とした抽選キャンペーンも実施され、The k4sen Con 2025の限定アイテムがプレゼントされる。

BTO（Build to Order）方式でカスタマイズが可能なため、自分だけの特別なPCを手に入れるチャンスだ。例えば、ZETA DIVISION RGB Buildモデルは、インテル Core Ultra 5プロセッサーを搭載し、32GBのメモリ容量を誇る。価格は309,800円で購入可能だ。

応募方法や製品詳細については、各特集ページで確認できる。新しいゲーミング体験とともに、「The k4sen Con 2025」の興奮を自宅で感じてみてはいかがだろうか。