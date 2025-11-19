無料でAI動画編集を体験！ マウスコンピューター×デジハリ仙台が特別セミナー開催

クリエイター志望者や動画編集ビギナーを応援する一大イベントが開催される。マウスコンピューターとデジタルハリウッドSTUDIO仙台の協力により、11月23日に「生成AI・PC活用セミナー」を実施する。会場は宮城県仙台市のデジタルハリウッドSTUDIO仙台で、時間は13時から15時まで。このセミナーでは、クリエイター向けパソコン「DAIV」を使用し、動画編集やAIの活用法を学ぶことができる。

セミナーでは、人気の動画編集ソフトAdobe Premiere Proを使用したAIを活用した動画編集体験が行われる。また、マウスコンピューター仙台ダイレクトショップによる「クリエイターパソコンの選び方講座」も実施される予定だ。講座では、用途に応じたパソコン選びのポイントのほか、マウスコンピューターのお勧め製品についても紹介される。参加は無料で、定員20名の先着順となる。

参加者には、特別クーポンやデジタルハリウッドの無料体験講座案内、SNSフォローでのガチャガチャ参加特典などが用意されている。ガチャガチャの参加特典として、ボールペンやマウスパッドなどのオリジナルノベルティが入手できる。申し込みはウェブサイトから可能で、定員に到達次第、締め切られる。