小型3L筐体でRTX 5080搭載「ROG NUC (2025)」発表、ASUSが11月17日より予約開始

ASUS、ハイパフォーマンス小型ゲーミングPC「ROG NUC (2025)」の予約を開始

ASUS JAPANは11月17日、3リットルクラスのコンパクトボディに高性能パーツを搭載したゲーミングミニPC「ROG NUC (2025)」の予約受付を開始すると発表した。発売は11月21日より順次行われる予定だ。

ROG NUC (2025)は、最新のIntel Core Ultra 9プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを採用し、最大96GBのRAMに対応する。従来モデルと比較して最大4倍のレンダリング性能を実現し、リアルタイムレンダリングや高負荷ゲームなどの用途でも安定した処理が期待できる。

静音性と冷却性能を両立したQuietFlowシステムを採用

冷却面では、トリプルファンとデュアルベイパーチャンバー構造を組み合わせた独自のQuietFlow冷却システムを搭載。静音性を重視しつつ、ピーク時の性能維持を可能にし、長時間使用でも快適な動作環境を保つ。

本体サイズは282 × 187.7 × 56.5 mmとコンパクトで、容積は3リットル未満に抑えられている。垂直スタンド一体型のモジュール設計を採用しており、ストレージやメモリの交換が容易に行えるという。また、Thunderbolt 4対応USB-Cを含む豊富な接続ポートを備え、ASUS Aura SyncによるARGBライティングのカスタマイズにも対応する。

4モデル構成で量販店およびAmazon限定販売

ROG NUC (2025)は、量販店およびAmazonの限定モデルとして販売される。ラインアップはCPUやGPU構成が異なる4モデルで展開され、ユーザーの用途や予算に応じて最適な構成を選択できる。