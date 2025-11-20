2026年福箱の抽選販売がスタート！ ゲーミングPCやミラーレスなど豪華ラインナップ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップが2026年福箱抽選販売の受付を開始した。受付期間は11月30日23:59までとなっており、当選者には12月4日17:00にメールで通知される予定だ。福箱にはポータブルゲーミングPCやミラーレス一眼カメラ、フルワイヤレスイヤホンなど、購買意欲をそそる多彩な商品がラインナップされている。

　ソフマップの福箱は、毎年その中身に期待が高まる豪華な商品で知られている。2026年のラインナップも例外ではなく、生活を豊かにするアイテムが揃っている。ポータブルゲーミングPCは、操作性と携帯性の両方を兼ね備えた注目アイテムで、ゲーマーにとっては見逃せない存在だ。また、ミラーレス一眼カメラは、高画質な撮影を可能にし、撮影の楽しみを一層広げてくれる。

　さらに、フルワイヤレスイヤホンも福箱の一部として提供されており、音楽好きにとって嬉しい限りである。これらの製品はどれも市場で人気の商品であり、福箱を通じて手に入れることができるのは貴重な機会となりそうだ。

　福箱の購入を希望する場合は、ソフマップ・ドットコムの公式サイトで詳細を確認し、抽選に参加する必要がある。公式サイトでは購入方法やラインナップの詳細情報が提供されているため、購入希望者はチェックしてほしい。

