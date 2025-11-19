G TUNEシリーズが大幅値下げ。DG-I5G60が6.5万円引き、H6-I9G90BK-Cは10万円オフ

マウスコンピューターは11月19日から12月10日まで、「ブラックフライデーセール」を公式ECサイトで開催している。最大で100,000円（税込）の値引きが行われており、多くの高性能パソコンが対象だ。

マウスコンピューターの人気製品が数多く登場するこの「ブラックフライデーセール」では、ノートPCからデスクトップPCまで、充実のラインナップで販売される。注目モデルの一つとして、デスクトップ「G TUNE DG-I5G60」が挙げられる。このモデルは244,800円から約65,000円引きの179,800円で提供され、多くのゲーマーには嬉しい魅力的な選択肢となっている。

また、話題のノートPC「G TUNE H6-I9G90BK-C」も忘れてはならない。こちらは通常価格699,800円が599,800円と、見逃せない100,000円の割引が適用される。特に高性能なプロセッサを搭載しており、堅牢な作業環境を求めるプロフェッショナルにとっても、最適な機種だといえるだろう。

購入方法は、マウス公式のECサイトから簡単に行うことができる。特設ページには、他にも多数のPCが紹介されており、特に目を引く製品はmouseの「ノートPC A4-A5U01SR-B」。通常87,800円から3,000円引きの84,800円とコンパクトなボディながら、高コストパフォーマンスを実現している。

マウスコンピューターのブラックフライデーセールは、多くの選択肢を提供し、どのようなユーザーでもぴったりのPCが見つかるはずだ。今年のセールで期待を超える一台を手に入れよう。