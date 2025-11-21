RTX 5060 Ti＆192GBメモリの怪物BTOが破格に。セブンアールジャパン、24時間だけ大幅値引き

セブンアールジャパンが11月21日に24時間限定でお得なセールを開催する。その魅力的なセール内容として、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で51,000円オフになるという値引きが注目を集めている。

今回のセールの目玉商品として、いくつかのBTOモデルが大幅にディスカウントされる。特に「ZEFT Z55XJ」は、通常価格527,800円から51,000円の値引きで、476,800円 (税抜) で提供される。このモデルは、Intel Core Ultra7-265FプロセッサやGeForce RTX 5060 Ti 16GBの高性能グラフィックボード、192GB DDR5の大容量メモリを搭載しており、ゲーマー必見の一台だ。

他にも「ZEFT R63P」が通常価格318,800円から24,000円オフの294,800円 (税抜) で、「ZEFT Z55BK」が通常価格473,800円から46,000円オフの427,800円 (税抜) という特価で、それぞれ購入可能となっている。どちらも高性能な構成で、多種多様なユーザーのニーズに応える一品となる。

セールは11月21日0:00から23:59までの24時間限定で、全10商品がセール対象となる。