先着300名特典つき「Escape from Tarkov」推奨PC販売開始

『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPCがマウスコンピューターから発売

マウスコンピューターは、人気FPS『Escape from Tarkov』に対応した推奨ゲーミングPCを11月14日より販売開始した。価格は425,000円からで、先着300名には特典として「EFT ドッグタグネックレス」が付属する。

リアル志向のFPSに対応する高性能スペックを標準搭載

『Escape from Tarkov』は、ロシアの架空都市タルコフを舞台にしたPvPvE型サバイバルシューター。高い没入感とリアルな戦闘描写が特徴のタイトルだ。今回の推奨モデルとなるG Tuneシリーズは、このゲームが求めるスペックに合わせ、標準で64GBメモリを搭載するなど、高負荷な環境に耐える設計となっている。

インテル・AMDから選べるタルコフ推奨モデルの特徴

ラインアップの中でも注目のモデルが「G TUNE DG-I7G7T（タルコフ推奨PC）」だ。インテル Core i7 14700FプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを組み合わせ、425,000円から提供される。

もう一つの「G TUNE DG-A7G7T（タルコフ推奨PC）」は、AMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載し、同じGPU構成で465,000円からとなっている。いずれのモデルも、マウスコンピューター公式サイト、ダイレクトショップ、G-Tune：Garage大阪、電話通販で購入可能だ。

先着300名限定の購入特典も実施中

販売開始を記念し、先着300名に「EFT ドッグタグネックレス」がプレゼントされるキャンペーンを展開している。確実に入手したい場合は、早めの購入を検討したい。