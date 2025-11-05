未来のITリーダーを応援　マウスコンピューターが長野の子どもたちを表彰

マウスコンピューターは、11月9日に長野県上田市で開催されるプログラミングコンテスト「信州キッズクリエイトITコンテスト」に協賛し、最優秀賞受賞者へAI機能を搭載したノートパソコンを贈呈する。

信州キッズクリエイトITコンテストは、長野県内の小中学生を対象にしたイベントで、子どもたちの創造力とITスキルを表彰するコンテストだ。今年で2回目の開催となるこのイベントは、コンピュータープログラミングを用いたオリジナル作品の制作を通じて、パソコンやITツールへの理解を深め、AIを活用できる子どもたちを育成することを目指している。表彰式は、長野県上田市の海野町会館で行われる。

しかし、このコンテストの意義は単に賞を贈ることだけではない。最優秀賞受賞者は、日本最大の小学生プログラミング大会「Tech Kids Grand Prix」の第三次審査からエントリーできる権利も付与され、さらなる挑戦の機会を得ることができるという。

マウスコンピューターの代表取締役社長、軣秀樹氏は、「信州キッズクリエイトITコンテスト」を通じて、子どもたちがITを通じて創造力を発揮し、自らの可能性を広げていく姿に、同社のものづくりの原点を重ねているとコメントを寄せた。これからも地域社会とのつながりを大切にしながら、次世代を担う子どもたちの成長を支援していくという。