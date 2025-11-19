AAAゲームも余裕のAMD Ryzen 7 9700X＋RTX 5070 Ti構成が最大6万円オフ。今買うならコレ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月19日に24時間限定セールを開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大60,000円オフとなるこのセールは、ゲーマーやPC愛好家にとって絶好の機会である。

セールの目玉商品には、3つの魅力的なゲーミングPCがある。まず、「ZEFT R60CN」は、高性能なAMD Ryzen 7 9700XプロセッサーとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、通常価格559,800円のところ、セール特価で499,800円（税抜）となる。

続いて「ZEFT Z55EB」は、intel Core i7-14700Fプロセッサーを備え、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載している。こちらは通常価格374,800円から347,800円（税抜）に割引される。最後に「ZEFT R61GJ」では、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせたモデルが379,800円から349,800円（税抜）へと値下げされる。

セール期間中は送料無料で、購入希望者は特設ページから注文可能だ。商品の詳細スペックや購入手続きについては、各商品ページにアクセスすることで確認できる。なお、セールは11月19日0:00から23:59までの限定開催となっている。

全10商品がセール対象となっており、PC購入を検討している人にとって絶好の機会だ。特設ページには他のモデルも掲載されているので、興味のある人はお早めにチェックしていただきたい。