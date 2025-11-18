AMD Ryzen 9 9900X×RTX 5070 Ti構成が48,000円引き。パソコンショップSEVENが11/18限定の高性能PC特価

セブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」は、11月18日に24時間限定でセールを実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大で70,000円オフで提供するという。

今回のセールでは、特に注目されるのが「ZEFT R60P」と「ZEFT R60RL」 だ。この2つのモデルは、通常の価格からそれぞれ70,000円と48,000円引かれた特価で提供される。別に、「ZEFT Z56TA」も他にはない性能を備えつつ、25,000円オフで手に入る機会となっている。

「ZEFT R60P」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、AMD Ryzen 7 9700XのプロセッサとGeForce RTX 5090のグラフィックボードが特徴だ。メモリは32GB DDR5（16GB×2）で、2000GB SSDのストレージを備えたハイスペックモデルだ。通常の販売価格697,800円がセール期間中、627,800円（税抜）で購入可能だ。豪華なスペックが魅力のこのモデルは、性能重視のゲーマーにおすすめだ。

「ZEFT R60RL」も見逃せない。このモデルは、AMD Ryzen 9 9900XプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GB DDR5メモリと2000GB SSDを組み合わせて優れたパフォーマンスを誇る。通常価格447,800円が399,800円（税抜）で手に入る。さらに、「ZEFT Z56TA」も、intel Core Ultra9-285KとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを装備し、優れた操作性と描写能力を提供する。359,800円から25,000円オフの334,800円（税抜）で販売される。

この特別なセールは11月18日0:00から23:59までの限定開催。全品送料無料も嬉しいポイントだ。詳細はセール特設ページで確認可能で、全10商品が対象になっている。