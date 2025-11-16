AMD Ryzen 9 9950X＋RTX 5070 Ti搭載の最強クラスPCが5.1万円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月16日に24時間限定セールを開催する。セールでは、人気のゲーミングPCやデスクトップPCが最大51,000円オフで購入可能だ。

注目の商品として挙げられるのが「ZEFT R60CX」だ。これは強力なプロセッサーAMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、迅速な処理能力が求められるゲーミングやグラフィック作業に最適なPCとなっている。メモリは64GBのDDR5を装備しており、さらなる拡張性を確保している。通常価格519,800円から51,000円オフで、468,800円（税抜）で手に入るこの商品は送料無料で提供される。

他にも「ZEFT Z56M」や「ZEFT R60IR」など、合計10商品がセール対象となっている。「ZEFT Z56M」は、intel Core Ultra5-235を核に、GeForce RTX 5060を搭載した手頃なモデルで、通常価格226,800円から3,000円の割引が適用される。よりコンパクトな「ZEFT R60IR」は、Ryzen 9 9950X3Dを搭載し、379,800円から30,000円オフで購入可能だ。

セール期間は11月16日0:00から23:59まで、オンラインでの販売が行われる。興味のある人は特設ページをチェックしてみると良いだろう。今回のセールは、高性能PCを手ごろな価格で手に入れるまたとない機会となっているので、見逃さないようにしよう。