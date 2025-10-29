マウスコンピューター、期間限定「HALLOWEENセール」開始　最大7万円値引きでPCが特価に

マウスコンピューター、「HALLOWEENセール」開催中！ 最大7万円オフで人気PCが特別価格に【11月19日まで】

マウスコンピューターは、10月29日より公式ECサイトで「HALLOWEENセール」をスタートした。セール期間中は、最大70,000円引きの特別価格で多彩なPC製品を購入できる。開催期間は11月19日10時59分までとなっており、購入はマウスコンピューターの公式オンラインストア限定だ。

■ ハイパフォーマンスモデルも大幅値引き

今回の「HALLOWEENセール」では、ゲーマーやクリエイターなどハイスペックを求めるユーザーに向けたモデルも多数ラインアップ。

例えば、G TUNEシリーズのデスクトップPC「G TUNE FZ-I9G80」は、通常価格569,800円のところ、セール価格では499,800円に。プロユースにも対応できる高性能モデルを、より手の届きやすい価格で手に入れられるチャンスとなっている。

■ コスパ重視ユーザーにも注目のラインアップ

一方で、コストパフォーマンスを重視するユーザーにも見逃せない製品が揃う。

デスクトップPC「mouse SH-A3A01」は、通常79,800円からセール価格76,800円へと値下げ。また、ノートPCカテゴリーでは「mouse B4-I5U01SR-A」や「DAIV Z4-I7I01SR-B」など、用途に応じて選べるモデルがいずれもお得な価格で提供されている。

■ 期間限定セール、PC購入の絶好のチャンス

マウスコンピューターの「HALLOWEENセール」は、ゲーミングPCからビジネス向けノートまで、幅広いラインアップを特別価格で手に入れられる注目のキャンペーンだ。

PCの買い替えや新規購入を検討している人にとって、今回のセールはまさに絶好のタイミング。11月19日までの期間限定となっているため、気になるモデルがある人は早めにチェックしておきたい。