ASUS、Thunderbolt 5拡張カード「ThunderboltEX 5」を発表

ASUS JAPANは11月13日、最新規格に対応した高性能拡張カード「ThunderboltEX 5」を正式発表した。Thunderbolt 5ポートをPCに増設でき、最大転送速度120Gb/という帯域を実現する注目のモデルだ。発売は11月14日からで、価格は21,800円。

「ThunderboltEX 5」は、Intel認定を取得したThunderbolt 5アドオンカードで、USB Type-Cポートを2基搭載。単一デバイスへ最大96Wの急速充電が可能で、合計130Wの給電性能を備える。さらに、5台までデイジーチェーン接続に対応し、利用シーンに応じて柔軟に周辺機器を接続できる点も大きな魅力だ。

転送速度は最大120Gbpsで、高速データのやり取りを必要とするワークフローでもストレスを感じさせない。対応GPUと組み合わせれば、DisplayPort 2.1経由で最大3台の8Kディスプレイ出力にも対応。また、USB4との互換性も確保しており、次世代規格を見据えた拡張性を提供する。

この拡張カードは、クリエイターやプロフェッショナルユーザーにとって、作業効率を大きく底上げする頼れる選択肢となるだろう。