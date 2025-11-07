ASUSが最速540Hz OLEDモニターを発表！「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」が11月下旬に国内発売

ASUS、540Hz対応の最速OLEDゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」を発表。国内発売は11月下旬予定

ASUS JAPANは、11月下旬に新たなフラグシップゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」を日本市場で発売すると発表した。

最速クラスの540Hzリフレッシュレートと0.02ms応答速度

「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」は、ASUSの最新タンデムOLEDテクノロジーを採用。従来のWOLEDパネルと比較して、ピーク輝度が15%向上し、色域容積は25%拡大。さらにOLED寿命も60%延長されているという。

解像度はQHD（2560×1440）で、驚異の540Hzリフレッシュレートと0.02msの応答速度を実現し、ROGシリーズ史上最速のモデルとして登場する。

HDR500 True Black対応、プロも納得の高精度カラー

本モデルはHDR500 True Blackに対応し、99.5% DCI-P3色域と10ビットカラー表示をサポート。ΔE＜2という極めて正確な色再現性により、映像制作や写真編集といったプロフェッショナル用途にも適している。

また、最新規格であるDisplayPort 2.1 UHBR20やHDMI 2.1など、豊富なインターフェースを搭載。ゲーミングだけでなく、クリエイティブワークにも幅広く対応する。

焼き付きリスクを軽減する「OLED Care Pro」搭載

ASUS独自のOLED Care Pro技術により、長時間使用時に懸念される焼き付きリスクを大幅に抑制。高性能と耐久性を両立した安心設計となっている。

さらに、半透明バックパネルとシルバー仕上げのスタンドを採用したデザインも特徴的で、洗練されたゲーミングセットアップを演出する。