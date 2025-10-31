ASUS ProArt DisplayがDGPイメージングアワード2025金賞受賞｜プロが認めた色再現性・高解像度・HDR性能

ASUS JAPANのProArtシリーズ、DGPイメージングアワード2025で金賞を獲得

ASUS JAPANは10月31日、同社の「ProArt」シリーズのモニター3機種が「DGPイメージングアワード2025」ディスプレイ部門で金賞を受賞したことを発表した。

このアワードは、音元出版が主催するデジタルイメージング分野の総合アワードで、写真・映像制作を支える製品の中から、業界のプロフェッショナルによる厳正な審査を経て選出される。つまり、今回の受賞はASUSの技術力と信頼性が改めて認められた証といえる。

受賞モデル3機種

金賞を受賞したのは、ProArt Display PA279CRV、ProArt Display PA27JCV、そしてProArt Display PA32QCVの3モデル。いずれも、クリエイターが求める精密な色再現性と高解像度を徹底的に追求した設計がなされている。

受賞が示す、ASUS ProArtの確かな価値

今回の「DGPイメージングアワード2025」金賞受賞は、ASUSのProArtシリーズが現代のクリエイターの要求に的確に応えている証明でもある。



ASUSは今後も、プロの創造性を最大限に引き出す革新的なツールと環境を提供し続けるだろう。