AMD Ryzen 7 9800X3D×RTX 5060 Ti／5070 Ti構成モデルも値下げ、ハイコスパ構成を狙え！

セブンアールジャパンは、『2025/11/15 24時間限定セール』を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大96,000円オフとなるこのセールは、11月15日0:00から23:59までのわずか24時間限定で開催される。

セールの目玉商品として、特に注目すべきは「ZEFT Z57X」だ。このモデルは、intel Core Ultra9-285Kをプロセッサに搭載し、高性能なGeForce RTX 5090グラフィックボードと128GBのDDR5メモリを装備している。ストレージは2000GBのSSDと2TBのHDDを併せ持つため、大容量のデータも安心して保存可能だ。通常価格915,800円（税抜）が96,000円オフとなり、819,800円（税抜）で購入できる。

他にも、「ZEFT R60RH」や「ZEFT R60SU」などのモデルがセールに含まれる。ZEFT R60RHはAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサにGeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボード、16GBのDDR5メモリなどを備え、通常価格271,800円（税抜）から12,000円オフ。ZEFT R60SUは同じプロセッサにGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GBメモリ、2000GB SSDを装備し、通常価格396,800円（税抜）から29,000円オフとなる。各モデルとも送料無料で提供される。

セールは全10商品対象として、他のマシンも大幅な値下げが適用される。詳細は、セール特設ページにて確認可能だ。この機会に、最新のPCを手に入れて、ゲームやクリエイティブな作業を思う存分楽しんではいかがだろうか。