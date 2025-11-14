RTX 5070 Ti搭載AMD Ryzen 9マシンが417,800円！ 高性能ゲーミングPCが大特価

セブンアールジャパンは、11月14日に24時間限定で開催する大規模なセールを発表した。期間は11月14日0:00から23:59までとなり、BTOパソコンメーカーとしても注目されているパソコンショップSEVENが最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大59,000円オフで提供する。

セブンアールジャパンのセールで特に注目すべきは、3つのゲーミングPCだ。「ZEFT Z57V」は、intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、メモリは64GB DDR5を誇る。このハイパフォーマンスモデルが通常588,800円（税抜）のところ、59,000円オフの529,800円（税抜）で提供される。

一方、「ZEFT Z55XK」は、より手頃な価格で性能を追求する人向けだ。プロセッサにintel Core Ultra9-285Kを使用し、GeForce RTX 3050を備える。通常価格271,800円（税抜）が8,000円オフの特価263,800円（税抜）の価格設定だ。そして、「ZEFT R61BZ」は高性能なAMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常459,800円（税抜）を42,000円オフした417,800円（税抜）で購入可能だ。

これらの製品は全て送料無料で提供される。さらにこの日だけの限定セールとして、全10商品が特価になっており、ハードウェア愛好者には見逃せない内容となっている。詳しくは特設ページを訪れて確認しよう。