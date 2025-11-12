AMD＆IntelハイエンドPCが最大79,000円OFF！ 11月12日限定セール開催中

セブンアールジャパンは、11月12日に「2025/11/12 24時間限定セール」を開催する。セールは0:00から23:59の24時間限定で行われ、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で79,000円オフとなる。セールはパソコンショップSEVENで実施される。

目玉商品の1つ、「ZEFT Z55BY」は通常価格778,800円（税抜）から79,000円オフの699,800円（税抜）で購入可能となる。Windows 11 Proを搭載し、Intel Core Ultra7-265KFプロセッサーやGeForce RTX 5090グラフィックカードを備え、さらなる高性能を追求したユーザーに最適だ。

また、AMD製プロセッサを搭載した「ZEFT R63L」は、通常価格439,800円（税抜）から40,000円オフの399,800円（税抜）となり、Radeon RX 9070XTグラフィックボードや2TB HDDを追加したデュアルストレージが特徴だ。性能と価格のバランスを重視するユーザーにおすすめのモデルだ。

一方で、エントリーユーザー向けの「ZEFT R60FQ」は223,800円（税抜）で手に入る。こちらはAMD Ryzen 7 9700XプロセッサとRadeon RX 9060XTグラフィックボードを搭載しており、16GBのメモリと1000GBのストレージを装備している。

これらのほかにも、合計10商品の割引が予定されており、すべての対象商品は送料無料だ。詳しい情報はセール特設ページを参照のこと。