ASUS、新型2画面モニター「ZenScreen Duo OLED MQ149CD」登場｜14インチ×2で20インチ級の作業領域を実現

ASUS JAPANは、10月31日に新型2画面ポータブル有機ELモニター「ZenScreen Duo OLED MQ149CD」を発売すると発表した。価格は89,820円。

「ZenScreen Duo OLED MQ149CD」は、14インチの有機ELディスプレイを2枚搭載したポータブルモニターで、展開時には最大20インチ相当の広大な作業領域を実現する。重量はわずか約1.07kgと軽量で、持ち運びに優れたデザインが特徴だ。

ディスプレイは1920×1200の解像度を備え、DCI-P3色域100％対応、さらにΔE＜2という高精度な色再現を誇る。映像制作や写真編集など、正確な色表現が求められる作業にも対応できるとしている。

また、360°ヒンジ構造を採用しており、横置き・縦置き・テントモードなど多彩なスタイルで使用可能。折りたたむとスリムになるため、ノートPCバッグにも簡単に収納できる。

利用シーンに応じて切り替えられる4つの表示モードも搭載している。「Extendモード」で作業領域を拡張し、「Splitモード」では同じコンテンツを連続表示。「Independentモード」では2つの画面に異なるソースを表示でき、「Mirrorモード」は対面プレゼンテーションに最適だ。

さらに、「DisplayWidget Center」を使えば、画面設定のカスタマイズや自動回転機能も簡単に操作できる。用途に応じた最適な環境を素早く整えることが可能だ。

インターフェイス面では、USB Type-Cポートを2基、さらにMini HDMI端子を搭載。USB-Cケーブル1本で映像出力と電源供給の両方を実現し、ケーブル周りをすっきり整理できる。ノートPCやスマートフォン、ゲーム機など、幅広いデバイスとの接続に対応している。

加えて、環境への配慮も忘れない。ENERGY STAR認証を取得したエコデザインを採用し、性能とサステナビリティを両立。ASUSらしい高品質と環境意識を兼ね備えたモデルとなっている。