【AmazonスマイルSALE】マウスコンピューター「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」が特別価格で登場！

マウスコンピューター、AmazonスマイルSALEでクリエイター向けPC「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」を特別価格で販売中

マウスコンピューターは、10月27日から開催中の「AmazonスマイルSALE」に参加し、クリエイター向けミニタワーデスクトップPC「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」を特別価格で販売している。

セール期間は11月4日23:59までの期間限定で、価格は263,330円となっている。

高性能×コンパクト設計、クリエイターの理想を形に

「DAIV KMI7G6TB83SJW105AZ」は、マンガ・イラスト制作、動画編集、3DCGなどのクリエイティブワークに最適化されたモデル。

最新のインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265とNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、プロの現場でも通用する高い処理性能を発揮する。

さらに、ミニタワーサイズの筐体を採用することで、デスク上をすっきりと保ちながらも、フルタワー級のハイパフォーマンスを実現。省スペースとパワーを両立したバランスの取れた設計が魅力だ。

快適な制作環境を支える充実スペック

メモリは32GB（16GB×2）、ストレージは1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）を搭載。

大容量のデータを扱う制作作業でもストレスなく、快適に動作する。

また、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の国内サポートが付属しており、購入後も安心して使い続けられる点もポイントだ。

購入・詳細情報

このモデルは現在、Amazonのマウスコンピューターブランドストアにて購入可能。

詳しい仕様や購入手続きは、以下のストアページで確認できる。興味のある人は、この機会にぜひチェックしてほしい。